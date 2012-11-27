Ефремов говорит, что у него на руках пока 223 заявления во фракцию ПР

Об этом он сообщил в интервью газете «День».

Как признался А.Ефремов, он рассчитывал, что Партия регионов получит больше депутатских мандатов, чем имеет, в связи с чем «сегодня ведется работа по формированию большинства». «Во многом оно зависит от мажоритарных кандидатов, которые еще не определились», – добавил он.

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По словам лидера фракции, то, каким будет большинство, покажет уже первое голосование в зале Верховной Рады, например при формировании Кабинета министров или за должность главы правительства.

«На сегодня у нас пока есть заявления 223-х депутатов о вступлении в нашу фракцию. Работа продолжается», – заявил А.Ефремов.