Акимова: Налог на продажу валюты не решит экономических проблем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, отвечая на вопрос УНИАН, заявила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова.

«Административные меры вмешательства могут иметь определенный успех в течение короткого времени, но в долгосрочной перспективе они не являются инструментом, который может решать проблемы экономики страны», - сказала И.Акимова.

Она выразила убеждение, что и авторы законопроекта о введении 15-процентного налога на продажу валюты это понимают.

«Надеюсь, что будет предложено более комплексное решение на долгосрочную перспективу, обеспечивающее стабильность экономики, в том числе нормальную, стабильную, способствующую развитию экономики монетарную политику», - сказала И.Акимова.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно операций с иностранной валютой», которым предлагается ввести 15% сбор в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты. Срок его вступления в силу, в случае принятия, устанавливался на уровне 60 дней. Впоследствии документ был отозван его автором.

В НБУ подчеркивают, что введение налога на продажу валюты направлено прежде всего на борьбу со спекуляциями на наличном валютном рынке.

20 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение данного законопроекта на неопределенный срок.