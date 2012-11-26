Порошенко выступает против идеи Арбузова

Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко не поддерживает введение 15%-го сбора с операций продажи валюты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

"Этот законопроект уже был отклонен, и я считаю, что это решение было абсолютно правильным, так как на сегодняшний день мы не можем отягощать и создавать дополнительные нагрузки для операций обычного экономического характера. Я считаю, что это несет огромную угрозу тенизации значительной части рынка и, фактически, снижения конкурентоспособности украинской экономики", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины (НБУ) настаивает на необходимости и целесообразности введения 15% сбора в Пенсионный фонд с операций по продаже наличной валюты.

На прошлой неделе соответствующий законопроект о введении 15% сбора был зарегистрирован в Верховной Раде. Однако документ не выносился на рассмотрение в сессионный зал, так как его автор народный депутат Виталий Хомутынник отозвал законопроект.