СМИ: В карпатской резиденции Януковича вместо беседки строят ресторан

Об этом говорится в расследовании программы "Тендер News" на ТВі, пишет «Українська правда».

"Строится там что-то, будто ресторан. Где-то с весны проектировали, потом чего-то глохло, глохло, и под осень залили бетон. И месяц тому назад возвели стены деревянные из брусьев 20 на 20, кленов, шестиметровые", – рассказал один из работников.

В соответствии с проектом, который удалось увидеть журналистам, здание будет иметь два этажа с открытой крышей. Солому, которой будут крыть верхние стены, везут якобы из Польши. Деревянный брус – то ли из Киева, или из Чернигова.

"П’ятдесят людей работают по 12 часов в день. Рабочие из Львова, Киева, Закарпатья и Гуты работают, как рабы на господина, за бюджетные миллионы. Спешат, потому что слышали, что в конце декабря сюда собрался сам Президент с гостями праздновать Новый год. Для них и строят новый ресторан прямо на территории государственной зимней резиденции", – говорится в сюжете.

По словам рабочих, их взяли на работу неофициально и платят "черную зарплату". На территории резиденции съемочная группа также увидела кабанов и будки для охоты.

О том, что на территории беседки нет, журналистам несколько раз заявили рабочие на строительстве.

Таким образом выходит, что новый объект создают под видом ремонта несуществующего сооружения.

Как сообщал УНИАН, в селе Гута Ивано-Франковской области на территории президентской резиденции запланировали ремонт беседки почти за 24 млн. грн.

В частности, согласно «Вестнику государственных закупок», Главное управление регионального развития и строительства Ивано-Франковской облгосадминистрации 14 ноября заключило соглашение с ООО «УНР ПИБ» на реконструкцию павильона с беседкой на придомовой территории гуцульського дома президентской резиденции «Синегора».

Стоимость соглашения - 23,99 млн. грн.

Работы финансируют из госбюджета, а завершить должны до конца декабря.