В Киеве откроют посольство ОАЭ

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в совместном заявлении Украины и Объединенных Арабских Эмиратов.

Напоминается, что 25-27 ноября Президент Украины Виктор Янукович осуществил официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты.

Президент Украины и Президент ОАЭ шейх Халифа бин Заид Аль Нагаян в дружеской атмосфере обсудили комплекс вопросов двусторонних отношений в различных отраслях, а также широкий спектр региональных и международных вопросов, представляющих обоюдный интерес.

Накануне 20-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и ОАЭ было выражено удовлетворение темпами развития двустороннего сотрудничества на протяжении последних лет.

Объединенные Арабские Эмираты объявили об открытии в ближайшее время в г. Киев своего посольства, что укрепит двустороннее взаимодействие и будет отвечать интенсификации двусторонних контактов.

Президенты положительно оценили деятельность Совместной украинско-эмиратской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая уже провела несколько успешных заседаний.

Стороны договорились активизировать сотрудничество в промышленной, инвестиционной, авиационной, строительной и военной сферах.

В ходе визита были подписаны важные двусторонние соглашения, в частности о предоставлении взаимной правовой помощи, сотрудничестве в авиационной отрасли и в сферах образования и спорта, призванные содействовать дальнейшему развитию нормативно-правовой базы украинско-эмиратских отношений.

Президент Украины подчеркнул значительный прогресс в развитии, достигнутый Эмиратами под руководством Президента ОАЭ шейха Халифы бин Заида Аль Нагаяна. В.Янукович поздравил эмиратского лидера с 41-й годовщиной со дня образования государства.

В свою очередь Президент ОАЭ высоко оценил значительные успехи, достигнутые в Украине под руководством В.Януковича.

Президент выразил благодарность шейху за дружеский и теплый прием и пригласил его посетить Украину. Руководитель ОАЭ с благодарностью принял приглашение.