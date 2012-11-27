Янукович определил главного партнера Украины на Ближнем Востоке

Как передает корреспондент УНИАН, во время церемонии Президент подчеркнул, что сегодняшнее событие подтверждает высокий технологический потенциал Украины и способность украинских компаний на равных конкурировать с мировыми лидерами, осваивая новые перспективные рынки сбыта.

Он также отметил, что ОАЭ является главным партнером Украины на Ближнем Востоке, с которым она будет строить взаимовыгодные отношения.

«Украина является одной из немногих стран мира, имеющих полный цикл авиационной промышленности, которая способна конструировать и выводить на орбиту космические аппараты, применять космические технологии», - подчеркнул В.Янукович.

В то же время в интервью украинским журналистам председатель совета директоров ПАО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслав отметил, что до сих пор в техническом центре в ОАЭ компания осуществляла сервисное обслуживание, поставки запасных частей и ремонт двигателей производства «Мотор Сич» для вертолетов, которые эксплуатируются в 25 странах Азии и Африки.

С запуском второй очереди центра на вертолеты могут быть установлены новые двигатели пятого поколения, которые были созданы специально для стран с жарким климатом, и которые, в частности, могут выдерживать температуру до 52 градусов.

«В начале следующего года в новом корпусе уже будут вертолеты с новыми двигателями, и мы начнем маркетинговую кампанию», - сказал В.Богуслаев.

В «Мотор Сич» отмечают, что первая очередь центра дает прибыль около 35 млн долларов в год, ожидание поступлений от второй очереди – 100 млн долларов в год.

Представительство ПАО «Мотор Сич» в ОАЭ было открыто в 2006 году, в декабре 2007 года был открыт первый технический центр.

Справка УНИАН. ПАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 и т.п., агрегаты для перекачивания газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% авиационных двигателей, которые эксплуатируются в России.

73,29% акций ПАО «Мотор Сич» принадлежат ПАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (номинальный держатель, г. Киев), 14,99% – физическим лицам.