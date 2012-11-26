Тимошенко дали разрешение на трехдневное свидание с дочерью
14:44, 26 ноября 2012Политика
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Государственная пенитенциарная служба Украины сообщила, что руководством ведомства, в порядке исключения, предоставлено разрешение Е. Тимошенко на длительное свидание в течение трех дней со своей матерью - осужденной Ю.Тимошенко.
Дочь экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Евгения отвечает на вопросы журналистов возле Харьковской больницы «Укрзализныци»
"Отдельно разъясняем, что возможность проведения долгосрочных свиданий с осужденными в условиях стационарных учреждений (в т.ч. и ЦКБ «Укрзализныци») не предусмотрена. Однако, по заявлению Тимошенко, в которой она просит разрешения на организацию долгосрочного свидания с дочерью в день своего рождения (27 ноября ей исполняется 52 года), такое разрешение было предоставлено в порядке исключения", - отмечается в сообщении.
Свидание пройдет 26, 27 и 28 ноября непосредственно в помещении медицинской палаты ЦКБ «Укрзализныци» (г.Харьков).
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