Янукович уволил винницкого губернатора

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Как отмечается в документе, Н.Джига освобожден от должности в связи с избранием его народным депутатом Украины.

Как сообщал УНИАН, Н.Джига победил на парламентских выборах как выдвиженец Партии регионов в округе № 15 в Винницкой области.