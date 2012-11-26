Янукович уволил винницкого губернатора
23:16, 26 ноября 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович освободил Николая Джигу от должности главы Винницкой областной государственной администрации.
Виктор Янукович и Николай Джига
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.
Как отмечается в документе, Н.Джига освобожден от должности в связи с избранием его народным депутатом Украины.
Как сообщал УНИАН, Н.Джига победил на парламентских выборах как выдвиженец Партии регионов в округе № 15 в Винницкой области.
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