Янукович уволил винницкого губернатора

23:16, 26 ноября 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович освободил Николая Джигу от должности главы Винницкой областной государственной администрации.

Виктор Янукович и Николай Джига

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Как отмечается в документе, Н.Джига освобожден от должности в связи с избранием его народным депутатом Украины.

Как сообщал УНИАН, Н.Джига победил на парламентских выборах как выдвиженец Партии регионов в округе № 15 в Винницкой области.

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