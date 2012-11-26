Бойко и Миллер в Москве поговорили о газе

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер провели рабочую встречу в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Стороны обсудили вопросы стратегического и тактического сотрудничества в газовой сфере, говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, обсуждались вопросы прохождения осенне-зимнего периода и обеспечения транзита российского газа в европейские страны.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 ноября, Ю.Бойко сказал, что Украина уже проинформировала Россию о намерении в 2013 году снизить импорт российского газа до 18 млрд кубометров с 27,5 млрд кубометров в текущем году. Однако официальной заявки на закупку в следующем году 18 млрд кубометров газа "Нафтогаз" еще не подал.

Российская сторона ранее заявляла, что время для переговоров по объемам закупок топлива на этот год уже упущено: годовой контрактный объем может быть изменен не позднее, чем за полгода до начала поставок. Таким образом, контрактное количество газа на 2013 год могло быть изменено в срок до 1 июля.

Контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 миллиарда кубометров, Украина должна оплатить не менее 41,6 миллиарда кубометров газа.

Действующий долгосрочный контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема.

В 2009 году «Газпром» и госхолдинг "Нафтогаз Украины" подписали 10-летнее соглашение, по которому за недобор Украиной топлива предполагаются штрафы в размере 300 процентов от стоимости в зимний период и 150 процентов - летом.

"Газпром" также неоднократно заявлял, что контракты 2009 года обязывают Украину платить, по меньшей мере, за 33 миллиарда кубических метров газа в год.