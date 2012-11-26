Жена Луценко: Юру провоцируют постоянно, чтобы не освободить досрочно

Об этом заявили жена экс-министра Ирина Луценко в интервью УНИАН.

По словам И.Луценко, экс-министру, скорее всего, придется отбыть в тюрьме все четыре года. «Я на 99% уверена в этом. Не хочу этого, но понимаю, что так будет, - говорит И.Луценко. - Это очень тяжело и больно осознавать. Никоим образом не вижу намека на то, что его выпустят или власть пойдет на какие-то поблажки. Какие бы международные институты не настаивали на этом, какие бы решения не принимал Европейский суд по правам человека – до выборов Президента Луценко не вернется домой. Но мы не намерены сдаваться, мы будем защищаться, и отстаивать свою правоту до конца. У меня есть своя «дорожная карта» действий в этой ситуаций, которой и буду придерживаться. Моя конечная цель – полная реабилитация мужа как должностного лица и политика».

На замечание о том, что теоретически есть возможность освободиться досрочно, И.Луценко ответила: «Да, но приговоры Луценко – это личная месть одного человека, поэтому выйдет он 26 декабря 2014 года. Еще два полных года в неволе впереди. Условно-досрочного освобождения у него не будет, поскольку в колонии ему уже нарисовали два выговора в попытке угодить в доказательстве лозунга: «Луценко будет сидеть, несмотря ни на что». За то, что он требовал обеспечения своего права на телефонную связь, на встречи с защитниками, на краткосрочные встречи. Руководство колонии через провокации создало искусственную ситуацию, оболгав Луценко. Юру провоцируют постоянно, чтобы не дать ему возможность воспользоваться условно-досрочным освобождениям. Для отмены одного лишь выговора нужно полгода отсидеть в привычном режиме».

Комментируя то, что 22 ноября Апелляционный суд Киева оставил без изменений приговор Ю.Луценко по делу об организации незаконной слежки, И.Луценко сказала, что у нее не было никаких иллюзий, что апелляция ее мужа будет удовлетворена: «У меня не было ни малейшей иллюзии. Напротив, я понимала, что они умышленно хотят дополнительно Юру унизить, утвердив ему второй приговор именно в день Майдана. Хотя даже Юра и адвокаты начали говорить, что как-то странно себя судьи ведут и задают много вопросов, чего не было ни в суде первой инстанции, ни на рассмотрении апелляции по первому делу. Тогда я посоветовала, чтобы они даже не смели надеяться на что-то обнадеживающее. Единственное, что удивило на этом суде, к тому же приятно, это – особое мнение одного из судей. Значит, еще есть надежда на эту судебную систему в перспективе, на отдельных судей, которые помнят о присяге, о Конституции, в конце концов, о праве человека на справедливый суд».

По словам И.Луценко, удовлетворение апелляции никоим образом не повлияло бы на срок пребывания Ю.Луценко в колонии, «но она была важна, потому что этот приговор был приговором всем настоящим милиционерам. Это приговор не за халатность, а за добросовестную работу тем тысячам честных офицеров, которые по 20 лет добросовестно выполняют свою работу по раскрытию преступлений, а их могут осудить, как это горько не звучит, за халатность. Каждый офицер милиции теперь хорошо подумает о том, стоит ли заниматься своим делом на совесть, если ты можешь «угодить под раздачу» при преследовании своего руководителя. Это прецедент».

«Луценко не о себе беспокоился на этом суде. Нет ни у кого сомнению, что он не виновен ни по второму делу, ни по первому. Приговоры - это только месть и попытка изолировать людей от харизматического политика. Луценко защищал честь честных офицеров в этом процессе, не думая о своей судьбе. Такой он человек», - отметила жена экс-министра.