Азаров: Сегодня мы сделали первый шаг к энергетической независимости Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в понедельник, 26 ноября, в ходе церемонии начала реализации проекта.

«Это действительно исторический момент. Сегодня мы сделали первый шаг, первый реальный крупный шаг по обеспечению энергетической независимости Украины. Его значение очень трудно переоценить», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что реализация проекта позволит Украине стать самостоятельным игроком на энергетическом рынке.

Как сообщал УНИАН, Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural SDG, SA (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG терминал». Документы подписали 26 ноября в ходе церемонии начала реализации проекта председатель Госагентства по инвестициям Владислав Каськив, старший вице-президент Excelerate Energy LLC Эдвард Скотт и генеральный директор по внешним связям Gas Natural SDG, S.A. Джорди Гарсиа Табернеро.

Как уточнил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, у компании Excelerate Energy LLC планируется арендовать плавучий завод по регазификации сжиженного газа, а компания Gas Natural SDG, SA (Испания) выступит инвестором реализации проекта.

Кроме того, в понедельник, 26 ноября, Украина начала строительство газопровода длиной 65 км для соединения газотранспортной системы с будущим «LNG терминалом».

Общая стоимость строительства газопровода составляет 1 млрд 151 млн грн.

Строительство планируется выполнять в два этапа. Первый этап – строительство газопровода длиной 42 км. Реализация этого этапа позволит получать от «LNG терминала» газ в объеме до 5 млрд кубических метров в год.

Второй этап – строительство газопровода длиной 23 км, который позволит принимать от «LNG терминала» газ в максимальном объеме до 13,35 млрд кубических метров в год.

Строительство газопровода будет осуществляться собственными силами госкомпанией «Укртрансгаз».

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25% + 1 акция.