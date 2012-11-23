Сегодняшнее заседание Подготовительной депутатской группы отменили

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

О заседании Подготовительной депутатской группы будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, во время заседания Подготовительной депутатской группы, которое состоялось вчера, 22 ноября, продолжалась дискуссия между представителями трех оппозиционных политических сил, которые прошли в парламент - «Батькивщины», «УДАРа» и «Свободы», и представителями Партии регионов, КПУ и представителями от самовыдвиженцев.

В результате все дебаты, которые продолжались около трех часов, закончились тем, что большинство, присутствующее в Подготовительной депутатской группе, проголосовало за повестку дня, которую они и предлагали ранее. Ею предусмотрено сперва избрать руководства группы, затем рассмотреть вопрос о рабочей группе по проработке проекта решения что касается способа выполнения Конституции Украины относительно личного голосования, а также относительно образования подгрупп по подготовке ряда вопросов, касающихся организации и проведения первой сессии ВР седьмого созыва.

Представители оппозиции не голосовали за это решение и покинули заседание.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин, который был избран председателем Подготовительной депутатской группы, 22-23 ноября осуществляет официальный визит в г. Санкт-Петербург (Российская Федерация), где принимает участие в мероприятиях Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств.