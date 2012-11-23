Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал, выступая в г. Санкт-Петербурге на заседании Совета МПА СНГ.

В частности, как отметил В.Литвин, Украина «получила абсолютно новый тип парламента, который отличается политической пестротой, сложными - очевидно непримиримыми - противоречиями между большинством и оппозицией, идеологической несовместимостью отдельных политических сил и будущих фракций, а также возможным снижением профессионализма».

Таким образом, по его мнению, парламентским приоритетом большинства должно стать решение проблем четкой организации законодательного процесса.

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В то же время В.Литвин подчеркнул, что парламентские выборы в Украине состоялись демократически и новоизбранная Верховная Рада является легитимной.

По словам руководителя украинского парламента, несмотря на достаточное количество нарушений и критических замечаний, которые наблюдаются на любых выборах, их характер «не дает оснований не признать избранный состав Верховной Рады полностью легитимным». В.Литвин отметил, что, хотя оценки официальных делегаций от ОБСЕ, ПАСЕ и ПА НАТО носят критический характер, они не предусматривают прямого непризнания результатов выборов.

При этом председатель ВР отметил, что критика, которая звучала еще до начала избирательного процесса в Украине, во многом имеет «политически запрограммированный характер» из-за известных судебных процессов над рядом украинских политических персоналий.

«Украинские парламентские выборы, таким образом, оказались в ситуации «презумпции политической виновности еще до начала выборов, которые стали удобным поводом для дополнительного политического давления на украинскую власть», - сказал он.

Председатель ВР также отметил, что беспрецедентно высокие ставки и бескомпромиссность политических сил, партий и политиков в борьбе за депутатские мандаты, учитывая приближение президентских выборов 2015 года, привели к использованию в избирательной борьбе «всего арсенала теневых средств, которые характерны для демократий в стадии становления».