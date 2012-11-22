Литвин - о своем поместье: А вы хотите, чтобы я в сарае жил?

Об этом в интервью «Фокусу» заявил сам Литвин.

На вопрос, как чиновник, который официально получает 20 тысяч гривен зарплаты, может позволить себе шикарные апартаменты, которые он демонстрировал для телепрограммы одного канала, политик ответил, что в этом нет ничего сверхъестественного.

«А вы хотите, чтобы я в сарае жил? Да, у меня есть книги, много книг. Мне подарили шкуру медведя. Но разве это роскошь?», - возмутился Литвин.

Он считает, что, будучи профессором, академиком двух академий, может себе это позволить.

Литвин объяснил, что стипендия академика, публикации и издания учебников принесли ему в прошлом году около $ 50 тыс. (402 тыс. грн).

По его словам, увидели свет очередной учебник по истории Украины, монография об Украине времен войн и революции. Были и другие публикации.

«Нужно просто много учиться и напряженно работать долгие годы. В этом секрет успеха», - добавил политик.