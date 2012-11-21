Томенко говорит, что новый Майдан может собраться уже в 2015-м

18:24, 21 ноября 2012
Политика
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Заместитель председателя Верховной Рады, один из лидеров «Батькивщины» Николай Томенко не исключает, что Майдан может повториться после президентских выборов 2015 года.

Томенко

Такое мнение он выразил в эфире радио «Свобода».

«Она (идея Майдана) может сработать только как система защиты выбора людей, геополитического, стратегического во время президентской избирательной кампании. Поэтому, я думаю, тема актуальна. Она может повториться, если власть пойдет на какое-то жесткое противостояние с обществом и возможные фальсификации на президентских выборах», – сказал Н.Томенко.

По его словам, искусственно Майдан организовать невозможно, поскольку эту идею должно поддержать общество, которое еще не готово к массовым протестам.

«После парламентских выборов оказалось, что нет еще объективных оснований, чтобы общество вышло на улицы. Нет того доверия к лидерам оппозиции. Нет понимания, что это может изменить ситуацию радикально. Я думаю, что формально в головах людей существует то, что я называю отсроченный Майдан. То есть общество в какой-то момент под воздействием каких-то факторов, возможно, моральных, возможно, ценностных все равно включится активно в то, чтобы сменить власть, которая не защищает ценности свободы, достоинства человека. Но на сегодняшний день общество еще не созрело», – сказал Н.Томенко.

Как заявил заместитель председателя Верховной Рады, одна из главных ошибок – то, что «история постмайдана пошла не совсем правильным путем и до сих пор нет адекватной ее оценки».

Акции протеста сторонников Виктора Ющенко против фальсификаций на выборах Президента Украины, которые получили название Помаранчевая революция, начались 22 ноября 2004 года.

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