Суд удалился в совещательную комнату определять судьбу Луценко

Судьи Апелляционного суда Киева пошли в совещательную комнату для принятия решения по жалобе экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко на приговор Печерского райсуда столицы по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после провозглашения Ю.Луценко последнего слова сообщил председательствующий в судебной коллегии судья Олег Присяжнюк.

Справка УНИАН. 17 августа 2012 года приговором Печерского районного суда Киева Ю.Луценко был приговорен к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко во время расследования дела об отравлении кандидата в президенты Виктора Ющенко.

20 ноября Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы на приговор Печерского суда по делу о незаконной слежке.