Сегодня в Москве Азаров поговорит с Медведевым

08:55, 21 ноября 2012
Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня в Москве проведет рабочую встречу с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Азарову и Медведеву предстоит обсудить широкий спектр актуальных проблем

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Н.Азарова Виталий Лукьяненко.

Он отметил, что во время встречи планируется обсудить повестку дня заседания Межправительственной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству.

«Также стороны обсудят широкий спектр актуальных проблем двусторонних отношений, в частности, вопрос энергетического сотрудничества», - сказал В.Лукьяненко.

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