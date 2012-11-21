Сегодня в Москве Азаров поговорит с Медведевым
08:55, 21 ноября 2012Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня в Москве проведет рабочую встречу с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
Азарову и Медведеву предстоит обсудить широкий спектр актуальных проблем
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Н.Азарова Виталий Лукьяненко.
Он отметил, что во время встречи планируется обсудить повестку дня заседания Межправительственной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству.
«Также стороны обсудят широкий спектр актуальных проблем двусторонних отношений, в частности, вопрос энергетического сотрудничества», - сказал В.Лукьяненко.
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