СМИ: Азаров предложил Януковичу уволить его и еще семерых министров

Об этом ZN.UA сообщил источник в секретариате Кабмина.

По словам премьера, упомянутые в представлении члены правительства продолжат исполнять свои обязанности, пока глава государства не решит их дальнейшую участь.

Глава правительства на заседании Кабмина не уточнил, фигурирует ли в списке его фамилия, однако, по данным ZN.UA, Н.Азаров также упоминается в поданном В.Януковичу представлении.

В поданном Президенту списке, помимо Н.Азарова (№1 в избирательном списке Партии регионов), также присутствуют вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко (№3 в списке ПР), вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников (№8 в списке ПР), министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник (№11 в списке ПР), министр юстиции Александр Лавринович (№12 в списке ПР), министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк (№15 в списке ПР).

Что касается избранных в мажоритарных округах министра экономического развития и торговли Петра Порошенко (округ №12, Винницкая область) и министра чрезвычайных ситуаций Виктора Балоги (округ №69, Закарпатская область), они должны лично написать заявления об увольнении.

По информации ZN.UA, один из действующих министров, избранных по мажоритарке, уже написал такое заявление сразу после оглашения Центризбиркомом официальных результатов выборов.

ZN.UA обратилось к А.Лавриновичу с просьбой прокомментировать информацию о представлении Н.Азарова на имя Президента.

«Я не могу подтвердить или опровергнуть события, происходящие на закрытой части Кабмина, проводимой без прессы. Однако должен заметить, что, по Конституции Украины, для увольнения министров с занимаемых должностей Президенту не нужны никакие представления. Он вправе сам это сделать. Все остальное - факультативно», - заявил А.Лавринович.

Тем не менее, по данным ZN.UA, В.Янукович намерен провести встречи с министрами, которые были избраны депутатами, чтобы определить дальнейшее место их работы – в исполнительной власти или в законодательной.

В случае, если Президент примет отставку главы правительства, то, согласно ст. 115 Конституции Украины, это повлечет за собой отставку всего Кабмина. Это одна из причин, по которой Н.Азаров имеет высокие шансы сохранить за собой кресло премьера, отмечает издание.

Как известно, согласно ст.78 Конституции народные депутаты не могут иметь другого представительского мандата или быть на государственной службе.

Для того, чтобы принять присягу народного депутата, министры должны оставить свои должности в Кабинете министров, предоставив в ЦИК до 3 декабря соответствующие документы.