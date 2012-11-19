Начинается IV сезон детского национального конкурса «Я казацкого рода!»

20 ноября 2012 г. детский лагерь «Казацкая Крепость» начинает IV сезон ДЕТСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «Я КАЗАЦКОГО РОДА!».

Цель конкурса: способствовать воспитанию у детей патриотизма, интереса к казацкому миру, познанию и увлечению национальными героями через фотографию - как способ самовыражения. Поддержать юных фотографов, помочь поверить в себя и стать соавторами художественного альбома. Распространить информацию о лучших фото среди молодежи Украины и в сети Интернет. Организовать тематическую выставку работ юных фотомастеров в Киеве и во время всего летнего лагеря «Казацкая крепость».

Тематика: «В ОБЪЕКТИВ ФОТОКАМЕРЫ - КАЗАЦКИЙ МИР» (казацкий фотопортрет, фото исторических и архитектурных памятников казачества, казацкие фотографии на свободную тему).

К участию в конкурсе приглашаем детей от 6 до 16 лет. В жюри войдут известные фотографы, деятели культуры и искусства, представители казацкой рыцарской Школы, партнеры фотоконкурса.

Награждение победителей:

• Победители конкурса будут приглашены в Киев на торжественное официальное награждение в апреле 2013г.

• 1-10 места - путевки в Детский лагерь «Казацкая Крепость»

• 11-20 места - настоящие казацкие подарки.

Автор и организатор конкурса: Детский лагерь «Казацкая Крепость».

Дополнительная информация о конкурсе на сайтах: www.hopak.kiev.ua, www.fortetsyа.ua или по тел.: +38 (098) 592-19-08, +38 (050) 410-79-32, +38 ( 044) 229-47-73 e-mail: info@hopak.kiev.ua, pr@hopak.kiev.ua