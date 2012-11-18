Свобода готова голосовать с ПР и коммунистами

Об этом заявил Игорь Мирошниченко, член партии ВО "Свобода" на "5 канале".

"Я могу сказать, что в будущем парламенте, мне кажется будет достаточно много результативно-ситуативных голосований и независимо от идеологических разногласий, мы готовы голосовать с коммунистами о запрете продажи земли. А с регионалами я вижу общее относительно коммунистической идеологии", - сообщил Мирошниченко.

Игорь Мирошниченко четко дал понять, что партия ВО" Свобода "выступает против коммунистической идеологии.

" Коммунистическая идеология, так же как и нацистская - идеология человеконенавистническая. Если это применять к украинскому государству, к украинской нации, то что те, что другие уничтожали украинцев миллионами, и идеология, которую несли коммунисты она была враждебной к украинскому государству, к украинской нации. Именно поэтому мы выступаем и настаиваем на том, что коммунистическая идеология должна быть запрещена ", - заявил он.