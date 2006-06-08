Политические эксперты по-разному оценивают инициативу Партии регионов создать межфракционное объединение парламентского большинства.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты эксперт-опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей.

Центр напоминает, что в ответ на объявление очередного перерыва в работе Верховной Рады Украины фракция Партии регионов призвала создать межфракционное парламентское большинство, которое бы начало формирование руководящих органов Верховной Рады. В связи с этим Центр исследований политических ценностей обратился к политическим экспертам с вопросом: «Есть ли шансы у Партии регионов создать большинство в Верховной Раде?».

Так, руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что Партия регионов не создаст большинство в парламенте. По его словам, „если Партия регионов добьется размывания границ между фракциями и появятся каналы взаимодействия между различными фракциями и группами, которые контролируют тех или других депутатов, то вполне возможно, что без какой-либо, грубо говоря, измены на глазах всей общественности, благодаря политической активности Партия регионов может не то что создать парламентское большинство, но по крайней мере включить механизм законодательных инициатив и голосований и реализовать свои интересы по поводу руководства и структуры Верховной Рады. Это все реально”.

Председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ также считает, что Партия регионов не имеет шансов образовать парламентское большинство. По его словам, „создать большинство в Верховной Раде Партия регионов не может, и “регионалы” это хорошо осознают. Просто на фоне несостоятельности «помаранчевых» Партия регионов получила прекрасный случай обратиться к избирателям и показать себя как силу, которая хочет конструктивного сотрудничества”.

По мнению О.ДОНИЯ, “если «коалицгейт» будет продолжаться, то «помаранчевые» будут неспособны самостоятельно избрать спикера. Тогда придется разводить проблему формирования правительства и проблему формирования руководства парламента. Правительство в таком случае будет сформировано из трех “помаранчевых” фракций: БЮТ – «Наша Украина» – СПУ с Юлией ТИМОШЕНКО во главе, а руководство парламента придется избирать всем пяти фракциям вместе”. “В таком случае вполне возможно, что конфигурация для положительного голосования за председателя парламента может быть другой, и, в частности, включать в себя и Партию регионов. Тогда за участие в таком голосовании оппозиции (“регионалам”) придется отдавать часть парламентских портфелей: и не только должность вице-премьера, но и значительную часть комитетов, в частности место председателя Бюджетного комитета”, - отметил эксперт.

В свою очередь, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает пиар-кампанией предложение Партии регионов создать межфракционное объединение. По его словам, „в соответствии с новым текстом Конституции, формирование руководящих органов парламента не предусматривает предварительного формирования парламентского большинства. Так что, в принципе, цель создания такого межфракционного объединения ради того, чтобы сформировать руководящие органы парламента, имеет право на существование. Но я почти не сомневаюсь в том, что вряд ли будет такое сделано, поскольку пока еще не исчерпаны возможности того порядка, который сейчас пробует проводить «помаранчево-малиновая» коалиция, и они, конечно, заинтересованы довести этот процесс до конца”.

По мнению эксперта, “это предложение можно рассматривать просто как проведение публичной или пиар-кампании, которая очевидно может быть поддержана значительным количеством населения: с одной стороны, теми, кто поддерживает Партию регионов или коммунистов, а с другой – теми, кто раздражен неспособностью «помаранчевых» договориться о должностях во власти”. “Я думаю, что это имеет сугубо политтехнологический характер. Пока еще перспектив доведения этого до конца нет”, - подытожил М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

В то же время председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО убежден, что Партия регионов может создать большинство в Верховной Раде. „Теоретически, такие шансы у Партии регионов могут появиться в двух случаях: или переговоры по созданию «неопомаранчевой» коалиции зайдут в тупик, и тогда как раз фракции потенциальных участников такой коалиции перебираются к коалиции с Партией регионов, или отдельные депутаты, которые входят в те фракции, которые сейчас ведут переговоры о создании коалиции, примут участие в таком межфракционном объединении”, - отметил он.

В то же время директор политико-правовых программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО скептически относится к возможности создания Партией регионов парламентского большинства. „По моему мнению, в данный момент шансы создать большинство в Верховной Раде у Партии регионов нет”, - сказал он.

По словам эксперта, “такая инициатива, как создание межфракционного объединения, или межфракционного большинства, по сути сформирует ситуативное большинство, которое может стать прообразом будущей коалиции. Но для этого нужно работать с депутатами тех фракций, которые ведут сейчас коалиционные переговоры. Поэтому набрать сейчас достаточное количество голосов, чтобы иметь возможность распределить портфели в парламенте, я думаю, не удастся именно потому, что в данный момент этим уже занимается другая сторона – три политические силы, которые все еще продолжают формировать «помаранчевую» коалицию”.

По мнению президента Центра социальных исследований «София» Андрея ЕРМОЛАЕВА, попытка Партии регионов образовать межфракционное объединение – это давление на участников переговоров по созданию коалиции. По его словам, „согласно постановлению о регламенте, все руководящие органы парламента могут быть сформированы лишь после того, как будет сформирована правительственная коалиция. Такая коалиция станет фактом после подписания соглашения о ее создании”. “Все другие феномены, которые могут сейчас создаваться, – межфракционные объединения, большинства – это сугубо политические проекты, но они не смогут существовать как легитимные феномены парламентской жизни. Попытка сейчас сформировать межфракционное объединение, которое бы взялось за формирование парламентской коалиции – скорее политический акт давления”, - считает А.ЕРМОЛАЕВ.

По словам эксперта, “если будет организовано голосование, то согласно действующим нормами, в том числе регламентированными, эти решения, к сожалению, не будут легитимными и, соответственно, не будут признанными”. “Регионы” столкнулись с тем, что «Наша Украина», социалисты и БЮТ просто процедурно их переиграли. Можно с этим соглашаться, или протестовать, но пока еще, с формальной точки зрения, «помаранчевые» коалицианты все делают верно”, - отметил А.ЕРМОЛАЕВ.

В то же время он выразил мнение, что нынешние требования БЮТ и СПУ относительно распределения должностей в коалиции – это отстранение и парламента, и Президента от управления государством.