СМИ: Дорогу на «Сухолучье» отремонтируют за 13 млн грн

Стоимость соглашения составила 12,74 млн грн, пишут «Наші гроші» со ссылкой на «Вісник державних закупівель».

Ремонтировать будут отрезок длиной 5,312 км, на участке 27+900 - км 33+212. Ремонт финансируют из государственного бюджета, завершить его должны до конца следующего года.

Дорога Дымер–Богданы ведет к Днепровско-Тетеревскому заповеднику, где расположена охотничья резиденция Президента Виктора Януковича, известная как «Сухолучье». Ремонтируемый отрезок дороги заканчивается именно в той точке, где находится здание ООО «Дом лесника», в котором - президентская резиденция. Этим летом Киевский областной совет отдал 30 тысяч га Днепровско-Тетеревского заповедника в аренду на 49 лет обществу охотников и рыбаков «Кедр».

С учетом этой закупки на ремонт автодорог от Киева до резиденции и дорогам в самом лесхозе уже израсходовали 116 млн грн.

Контрольным пакетом акций ЧАО «Броварское дорожно-строительное управление № 50» владеет гражданин России, имени которого Государственное учреждение «Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины» (SMIDA) не раскрывает.