Ельченко упрекает Россию: с Вьетнамом-то «формула Януковича» используется

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в России Владимир Ельченко сказал на заседании «Клуба Послов радиокомпании «Голос России» на тему «Евразийское сотрудничество. Перспективы и вызовы».

«Мы предлагали формулу «3+1». Это формула Таможенный союз не устраивает...Но вот только, что завершился визит премьер-министра России во Вьетнам и там достигнута договоренность о начале работы над соглашением о зоне свободной торговли. Это факт. То есть с кем-то можно, а с кем - то нет», - сказал В.Ельченко.

По его словам, есть много других примеров, которые не способствуют пониманию между Украиной и Таможенным союзом.

Он напомнил, что каждый месяц приходят сообщения о вводе новых ограничений для украинских товаров или открываются расследования в отношении какой-то продукции.

«С начала это была трубная продукция, потом молочная, потом проблемы с сырами. До этого были карамель и шоколад», - напомнил он.

Как сообщал УНИАН, в июне 2011 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1», но Россию это пока не устраивает.

13 ноября Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир Ельченко в ходе общения со студентами Московского государственного лингвистического университета заявил, что Украина в перспективе может присоединиться к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстану, если в Европейском Союзе будет продолжаться экономический кризис.

14 ноября украинский МИД заявил, что вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз не стоит в повестке дня внешней политики.

Справка УНИАН. В настоящее время в Таможенный союз входят Россия, Беларусь и Казахстан.

В апреле т.г. председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко заявил, что созданы дорожные карты по вхождению в Таможенный союз Киргизии и Таджикистана.