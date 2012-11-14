Итальянский суд рассматривает запрос на экстрадицию бизнес-партнера Авакова

Об этом сообщает харьковский интернет-ресурс "Главное".

По информации издания, Г.Гаевой, узнав о том, что харьковская власть добилась объявления его в международный розыск через Интерпол, добровольно явился в полицейское управление города Фрозиноне (Италия), заявил о своем местонахождении и намерении оказывать содействие органам юстиции Италии в рассмотрении вопроса об его экстрадиции.

В полицейском управлении Фрозиноне был составлен соответствующий протокол о добровольной явке и сотрудничестве с полицией. В течение 48 часов суд примет решение о порядке рассмотрения просьбы Украины об экстрадиции Г.Гаевого и определит меру пресечения на период рассмотрения дела.

По словам новоизбранного депутата Верховной Рады Украины Арсена Авакова, который в прошлом возглавлял АО "Инвестор", Г.Гаевой принял решение пройти судебную процедуру рассмотрения возможности его экстрадиции в Украину.

"Г.Гаевой намерен предоставить суду доказательства политической мотивации преследования со стороны власти Украины его лично и кампании "Инвестор". Он обратится к органам юстиции Италии с просьбой дать оценку этому преследованию. Я ожидаю, что суд примет решение в ближайшее время и надеюсь, исходя из собственного опыта общения с истинно независимым судом, что Г.Гаевой получит полную свободу на время рассмотрения дела и отказ в экстрадиции, поскольку будет еще раз признан заказной и политический характер так называемого уголовного дела. Я уверен, что органы юстиции Италии разберутся в ситуации столь же объективно, как и в моем случае", - цитирует "Главное" слова А.Авакова.

Справка УНИАН. Бывший вице-президент АО "Инвестор" Г.Гаевой объявлен в розыск по делу о незаконной передаче 700 га земли под Харьковом.

Уголовное дело по факту мошеннического получения неустановленными лицами земельного участка площадью около 700 га на территории одного из поселковых советов Харьковского района Харьковской области было возбуждено летом 2011 года.

7 июля 2011 года в рамках этого дела прошли обыски в помещениях банка "Базис", АО "Инвестор" и других структур, принадлежащих экс-председателю Харьковской облгосадминистрации, главе Харьковской областной организации ВО "Батькивщина" А.Авакову.

А.Аваков утверждал, что обыск проходил с многочисленными процессуальными нарушениями и привел к перебоям в работе предприятий, находящихся в помещениях, где проводили обыск, в частности был сорван выпуск очередного номера газеты "Главное".

А.Аваков также связывал обыск со своей оппозиционной деятельностью и намерением баллотироваться в Верховную Раду.

В сентябре 2011 г. в рамках следствия по делу были задержаны три человека, в том числе председатель правления АО "Инвестор" Андрей Перееденко. Заместитель главы наблюдательного совета АО "Инвестор" Г.Гаевой, а также сотрудник АО "Инвестор" Денис Оприщенко были объявлены в розыск.

В июне этого года прокуратура Харьковской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч.4 ст.190 (мошенничество в крупных размерах или совершенное организованной группой), ч.3 ст.209 Уголовного кодекса (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) .

Обвиняемым грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, в результате незаконного получения земельного участка площадью около 700 га государству был нанесен материальный ущерб в 497 млн грн.

В настоящее время это дело рассматривается в Киевском районном суде Харькова.