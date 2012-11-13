В МИД говорят, что саммит Украина-ЕС состоится, когда сформируется новая Рада

15:31, 13 ноября 2012
Политика
1423 0

В Министерстве иностранных дел Украины хотят провести саммит Украина-ЕС после завершения формирования нового состава Верховной Рады.

Олег Волошин рассказал, когда могут провести саммит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

«Мы хотим провести саммит тогда, когда в Украине завершится формирование нового состава Верховной Рады, включая комитеты», - сказал он.

О.Волошин назвал логической позицию европейской стороны, которая также хочет провести саммит тогда, «когда они будут знать, с кем они имеют дело, и кто является второй стороной диалога».

О.Волошин отметил, что сейчас не так важна дата проведения саммита, как его наполнение. «Проводить саммит, чтобы просто встретиться и пожать друг другу руки - этого недостаточно», - сказал он.

По теме: Посол Украины в ЕС - о дате саммита: погоня за сенсацией должна иметь пределы

По словам О.Волошина, результаты парламентских выборов подтверждают, что в Украине есть большая конкуренция политических сил, что, как минимум, две политические силы, которые раньше не были представлены в парламенте, прошли в Верховную Раду, и это показывает, что в Украине есть дееспособная демократия, и граждане способны влиять и изменять конфигурацию власти.

По убеждению О.Волошина, это дает основания рассчитывать на разблокирование переговорного процесса относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. «Мы исходим из того, что это соглашение нужно всем гражданам Украины, поэтому мы бы хотели, чтобы политические силы объединились вокруг этого вопроса», - отметил он.

«Мы бы хотели, чтобы все скоординированно продвигали идею о том, что Соглашение об ассоциации должно быть подписано, а затем ратифицировано», - добавил О.Волошин.

Как сообщал УНИАН, в августе экс-посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Тейшейра заявил о возможности отмены саммита Украина-ЕС в этом году.

Европейская сторона заявляет о том, что саммит, скорее всего, в связи с выборами и возможным формированием нового правительства в Украине, состоится в начале следующего года.

Украина и ЕС начали переговоры относительно Соглашения об ассоциации в 2007 году, и завершили их в декабре 2011 года. 30 марта этого года соглашение было парафировано сторонами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter