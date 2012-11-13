В МИД говорят, что саммит Украина-ЕС состоится, когда сформируется новая Рада

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

«Мы хотим провести саммит тогда, когда в Украине завершится формирование нового состава Верховной Рады, включая комитеты», - сказал он.

О.Волошин назвал логической позицию европейской стороны, которая также хочет провести саммит тогда, «когда они будут знать, с кем они имеют дело, и кто является второй стороной диалога».

О.Волошин отметил, что сейчас не так важна дата проведения саммита, как его наполнение. «Проводить саммит, чтобы просто встретиться и пожать друг другу руки - этого недостаточно», - сказал он.

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По словам О.Волошина, результаты парламентских выборов подтверждают, что в Украине есть большая конкуренция политических сил, что, как минимум, две политические силы, которые раньше не были представлены в парламенте, прошли в Верховную Раду, и это показывает, что в Украине есть дееспособная демократия, и граждане способны влиять и изменять конфигурацию власти.

По убеждению О.Волошина, это дает основания рассчитывать на разблокирование переговорного процесса относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. «Мы исходим из того, что это соглашение нужно всем гражданам Украины, поэтому мы бы хотели, чтобы политические силы объединились вокруг этого вопроса», - отметил он.

«Мы бы хотели, чтобы все скоординированно продвигали идею о том, что Соглашение об ассоциации должно быть подписано, а затем ратифицировано», - добавил О.Волошин.

Как сообщал УНИАН, в августе экс-посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Тейшейра заявил о возможности отмены саммита Украина-ЕС в этом году.

Европейская сторона заявляет о том, что саммит, скорее всего, в связи с выборами и возможным формированием нового правительства в Украине, состоится в начале следующего года.

Украина и ЕС начали переговоры относительно Соглашения об ассоциации в 2007 году, и завершили их в декабре 2011 года. 30 марта этого года соглашение было парафировано сторонами.