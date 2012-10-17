Посол Украины в ЕС - о дате саммита: погоня за сенсацией должна иметь пределы

Об этом говорится в его комментарии, текст которого передан УНИАН.

“Позиция по подготовке и проведению саммита была изложена вчера в моем интервью украинскому информационному агентству “УНИАН”. Она заключается в том, что саммит состоится, поскольку он является регулярным мероприятием в рамках диалога Украина-ЕС на высшем уровне, предусмотренным Соглашением о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС. Время его проведения зависит от готовности сторон и содержательного наполнения мероприятия. И Киев, и Брюссель исходят из того, что официальные контакты должны продолжаться, независимо от каких-либо обстоятельств», - подчеркивается в комментарии.

“Со всей ответственностью заявляю: какой-либо привязки проведения саммита до формирования нового правительства в Украине, что якобы должно стать следствием проведения парламентских выборов, нет и не может быть. Ожидаю, что официальные факторы ЕС еще раз публично подтвердят эту позицию», - добавил посол.

К.Елисеев также призвал все стороны отказаться от политизации вопроса проведения саммита Украина-ЕС.

“По моему мнению, погоня за сенсацией должна иметь свои пределы”, - подчеркнул он.

Сегодня некоторые СМИ распространили информацию о том, что позиция ЕС заключается в том, что проведение саммита Украина-ЕС возможно лишь после формирования нового правительства в Украине после парламентских выборов. В то же время Конституция Украины не предусматривает обязательного формирования нового правительства в Украине после парламентских выборов, а только после президентских.