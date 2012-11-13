Гриценко отказался подписать заявление оппозиции

Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

«Оппозиция пойдет в Раду и будет действовать в соответствии с «Совместным заявлением о действиях оппозиционных сил», принятом сегодня «Батькивщиной», «УДАРом» и «Свободой». Я не поставил подпись под этим документом, поскольку предлагал другой план действий, и он не был поддержан», – написал А.Гриценко.

«Тем не менее, решение принято – будем его выполнять. Жизнь покажет, было ли оно верным...», – добавил лидер «Гражданской позиции».

Как сообщал УНИАН, вечером 12 ноября Всеукраинское объединение «Батькивщина», Всеукраинское объединение «Свобода» и политическая партия «УДАР Виталия Кличко» опубликовали заявление о совместных действиях оппозиционных сил, в соответствии с которым оставляют за собой право на действия, методы и средства парламентской и внепарламентской борьбы, включая досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины.

В этом заявлении ВО «Батькивщина», ВО «Свобода» и «УДАР» отмечают, что парламентские выборы 28 октября 2012 года не соответствовали международным стандартам, были недемократическими, нечестными и непрозрачными. «Объявленные итоги выборов не отражают реального волеизъявления украинцев ни относительно кандидатов в депутаты по спискам политических партий, ни относительно кандидатов в одномандатных округах», - убеждены партии.

«Батькивщина», «Свобода» и «УДАР» в очередной раз требуют от ЦИК реализовать ее законные полномочия и установить действительные результаты выборов в тех избирательных округах, где оригиналы протоколов засвидетельствовали победу оппозиционных кандидатов. Иначе оппозиция выразит недоверие членам ЦИК, которые самоустранились от выполнения своих конституционных обязанностей, и будет требовать изменения состава комиссии.

Партии обещают приложить все усилия для «лишения судейских мантий и привлечения к ответственности судей, которые выносили заведомо неправосудные решения». Кроме того, оппозиционеры требуют привлечения к ответственности руководителей правоохранительных органов, которые выдавали заведомо преступные приказы о применении силы к мирным людям и о вмешательстве правоохранителей в избирательный процесс.

В новом парламенте «Батькивщина», «Свобода» и «УДАР» обещают направить свои усилия на обеспечение исключительно личного голосования народных депутатов; на принятие закона об импичменте Президента; на принятие избирательного кодекса, который будет предусматривать проведение парламентских выборов по пропорциональной избирательной системе с открытыми списками; на отставку правительства Николая Азарова, министра внутренних дел, руководителей правоохранительных структур, генерального прокурора; на освобождение экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и других политических узников.

«Мы оставляем за собой право на адекватные действия, все конституционные методы и средства парламентской и внепарламентской борьбы, включая досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины VII созыва, проведение досрочных парламентских и президентских выборов», - отмечается в совместном заявлении оппозиционных партий.