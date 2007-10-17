Министры по квоте БЮТ и министры по квоте НУ-НС (списки)

Блок Юлии Тимошенко и блок “Наша Украина – Народная самооборона” закрепили распределение должностей в будущем правительстве в коалиционном соглашении, текст которого размещен на официальных сайтах этих политических сил.

Так, согласно договору, к квоте БЮТ в будущем правительстве будут относится: первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министр, министр аграрной политики, министр охраны окружающей природной среды, министр экономики, министр топлива и энергетики, министр угольной промышленности, министр труда и социальной политики, министр промышленной политики, министр транспорта и связи и министр финансов Украины.

Соответственно, к квоте НУ-НС будут относится: вице-премьер-министр, вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам, министр регионального развития, строительства и архитектуры, министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр культуры и туризма, министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, министр обороны, министр образования и науки, министр здравоохранения, министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта и министр юстиции Украины.

На должность премьер-министра субъекты коалиции вносят кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО.