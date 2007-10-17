Текст соглашения о создании демократической коалиции

На сайте блока "Наша Украина – Народная самооборона" было обнародовано Соглашение о создании коалиции демократических сил в новой Верховной Раде.

К соглашению прилагаются 12 законопроектов, которые будут голосоваться к назначению премьера. Это законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов, законопроект об отмене льгот народных избранников, закон о Кабмине, закон об императивном мандате, пакете документов, которые касаются досрочных выборов мэра Киева, законопроект о местных государственных администрациях, законопроект о местном самоуправлении, законопроекты относительно центральных органов исполнительной власти и о внутренних войсках Украины, закон о госзакупках, закон об оппозиции и об утверждении устава ГУАМ.

Текст соглашения смотрите здесь