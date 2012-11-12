Парламентская ассамблея НАТО призвала расследовать нарушения на выборах

Как сообщает Радио «Свобода», об этом говорится в резолюции, принятой сегодня на заседании ПА НАТО в Праге.

Также участники заседания призвали Россию и Беларусь расследовать нарушения на выборах в этих странах.

ПА НАТО обратила внимание на проблемы в мажоритарных округах во время и после выборов в Украине и выразила обеспокоенность увеличением количества нарушений.

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Парламентская ассамблея НАТО призвала Украину, Россию и Беларусь воплотить рекомендации «авторитетных международных учреждений», которые наблюдали за выборами в этих государствах.

Кроме того, ПА НАТО призвала власти трех стран немедленно освободить «политических заключенных» и укрепить верховенство права.

Парламентская ассамблея НАТО также призвала правительства и парламенты стран-членов альянса удвоить усилия по поддержке демократических устремлений народов государств-членов «Восточного партнерства» «с полным уважением» к суверенитету Беларуси, Грузии, России и Украины.