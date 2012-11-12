Эштон и Фюле обеспокоены послевыборными процессами в Украине

Об этом говорится в совместном заявлении К.Эштон и Ш.Фюле, текст которого передан УНИАН.

"Мы выражаем обеспокоенность пост-выборными процессами, которые были омрачены нарушениями, задержками с подсчетом голосов и непрозрачностью в работе избирательных комиссий. Это дополняет отсутствие ответа на недостатки и проблемы, выявленные ранее и указанные в предварительном докладе БДИПЧ/ОБСЕ", - заявили представители ЕС.

"Вместе взятые, они свидетельствуют об ухудшении в ряде областей по сравнению со стандартами, достигнутыми ранее", - подчеркнули К.Эштон и Ш.Фюле.

При этом они выразили надежду, что премьер-министр Украины Николай Азаров выполнит свое обещание относительно изучения жалоб на нарушения во время выборов.

"Мы ожидаем быстрых и решительных действий правительства и других соответствующих органов власти, включая решение вопроса о непризнанных результатах (голосования) в пяти одномандатных округах в диалоге со всеми политическими партиями, представленными в Верховной Раде, а также приведения избирательного законодательства в соответствие с европейскими нормами и стандартами на базе Избирательного кодекса", - сказано в заявлении.

Представители ЕС отметили, что окончательный состав новоизбранной Верховной Рады должен отражать политическую волю украинского народа.

К.Эштон и Ш.Фюле также подчеркнули, что намерены продолжить диалог с Украиной о политической ассоциации и экономической интеграции. Вместе с тем они отметили, что это требует от украинского правительства и парламента действий по дальнейшей демократизации страны, обеспечению верховенства права, преодолению последствий выборочного правосудия.