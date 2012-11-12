Лутковская отказалась уговаривать Тимошенко не голодать

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская не будет обращаться к экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко с просьбой прекратить голодовку, о чем ее просила пенитенциарная служба.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Лутковская сказала на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

По ее словам, она обратилась к пенитенциарной службе с пожеланием внимательно прочитать закон об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека, в соответствии с которым омбудсман имеет право рассматривать заявления граждан на действия государственных органов, а никак не заявления государственных органов на действия граждан.

«И если в такой ситуации я буду идти на поводу пенитенциарной службы или другого государственного органа, который жалуется на гражданина, я боюсь, что я поменяю свою функцию, а мне бы этого не хотелось», - сказала В.Лутковская.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко, которая с 9 мая находится в стационарном отделении ЦКБ «Укрзалізниці» (Харьков) для прохождения курса реабилитации, 29 октября отказалась от приема пищи в знак протеста против фальсификации результатов парламентских выборов.

6 ноября руководство Государственной пенитенциарной службы Украины направило письмо Уполномоченному Верховной Рады по правам человека В.Лутковской с просьбой посетить экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и, возможно, повлиять на решение осужденной о завершении голодовки.

10 ноября специалисты ЦКБ «Укрзализницы» (г. Харьков) и областного управления здравоохранения провели медицинский осмотр экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и предложили ей отказаться от голодовки.