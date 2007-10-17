Стельмах не пойдет работать в Верховную Раду

Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявляет, что не пойдет работать в Верховную Раду Украины и останется на посту главы НБУ до конца каденции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

“Я вам заявляю, что я не пойду работать в ВР”, - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Также В.СТЕЛЬМАХ сообщил, что не обсуждал вопрос своей отставки с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 68-летний Владимир СТЕЛЬМАХ входит в избирательный список блока «Наша Украина – Народная самооборона» под номером 28.