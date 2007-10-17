Стельмах не пойдет работать в Верховную Раду
17:23, 17 октября 2007Политика
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НБУ сохранит своего председателя
|Владимир СТЕЛЬМАХ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.
“Я вам заявляю, что я не пойду работать в ВР”, - сказал В.СТЕЛЬМАХ.
Также В.СТЕЛЬМАХ сообщил, что не обсуждал вопрос своей отставки с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 68-летний Владимир СТЕЛЬМАХ входит в избирательный список блока «Наша Украина – Народная самооборона» под номером 28.
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