Янукович гордится Кличко-младшим
10:29, 11 ноября 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил чемпиона мира по версиям IBF, WBO, IBO и WBA Владимира Кличко с яркой победой в поединке с Мариушем Вахом.
Кличко отстоял свои титулы
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Украина гордится Вами. Благодаря спортивному мастерству, выдержке и профессионализму, продемонстрированным в поединке с Мариушем Вахом, Вы в очередной раз подтвердили свое чемпионство в супертяжелом весе», - отметил Президент.
В.Янукович пожелал В.Кличко крепкого здоровья, счастья и новых достижений.
Как сообщал УНИАН, сегодня В.Кличко в 12-раундном бою победил поляка М.Ваха, защитив свои титулы чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBA.
Это 59-я победа В.Кличко-младшего на профессиональном ринге.
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