Янукович гордится Кличко-младшим

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Украина гордится Вами. Благодаря спортивному мастерству, выдержке и профессионализму, продемонстрированным в поединке с Мариушем Вахом, Вы в очередной раз подтвердили свое чемпионство в супертяжелом весе», - отметил Президент.

В.Янукович пожелал В.Кличко крепкого здоровья, счастья и новых достижений.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.Кличко в 12-раундном бою победил поляка М.Ваха, защитив свои титулы чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBA.

Это 59-я победа В.Кличко-младшего на профессиональном ринге.