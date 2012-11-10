ЦИК планирует сегодня объявить официальные результаты выборов по партиям
ЦИК сегодня объявит официальные результаты выборов по многомандатному избирательному округу.
Центральная избирательная комиссия сегодня объявит официальные результаты выборов народных депутатов по многомандатному избирательному округу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Центризбиркома Владимир Шаповал после объявления официальных результатов выборов в 57 одномандатных округах.
«Мы объявляем перерыв в нашей работе на 15 минут, а затем состоится заседание для оглашения результатов выборов по многомандатному избирательному округу», - отметил В.Шаповал.
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Как сообщал УНИАН, ЦИК в соответствии с законодательством, должна объявить официальные результаты парламентских выборов не позже 12 ноября, а опубликовать их не позже 17 ноября.