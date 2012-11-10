ЦИК отложила объявление официальных результатов выборов в округе № 184

Центральная избирательная комиссия отложила объявление официальных результатов выборов в одномандатном избирательном округе № 184 (Новая Каховка, Херсонская область).

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято по предложению заместителя председателя ЦИК Жанны Усенко-Черной во время формирования повестки дня, в которую включены вопросы относительно объявления официальных результатов выборов в более чем 50 одномандатных избирательных округах.

"ЦИК не должна превращаться в бульдозер, который сносит все на своем пути. Мы должны рассмотреть все имеющиеся протоколы, переданные сегодня окружной избирательной комиссией. А поскольку это может занять не один час, я предлагаю исключить из повестки дня вопрос об установлении результатов в 184-м округе", - сказала Ж.Усенко-Черная.

Председатель ЦИК Владимир Шаповал отметил, что в таком предложении "есть большой резон".

Однако куратор региона Александр Чупахин не поддержал это предложение.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября представители партий "УДАР" и "Батькивщина" в Центральной избирательной комиссии Валерий Карпунцов и Руслан Князевич обратились в ЦИК с просьбой тщательным образом изучить оригиналы протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования и сверить их с протоколом, составленным соответствующей окружной избирательной комиссией. По их мнению, только после этого можно будет установить достоверные результаты выборов.

Согласно данным электронной системы "Выборы-2012", в одномандатном избирательном округе № 184 наибольшее количество голосов получил представитель Партии регионов Николай Дмитрук – 19,98%, при этом он всего на 22 голоса опередил своего ближайшего конкурента самовыдвиженца Ивана Винника, который получил 19,96% голосов.

По данным представителей оппозиционных сил, в протоколе ОИК не учтено более 100 голосов за И.Вінника.