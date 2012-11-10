The New York Times: Поддержка "Свободы" вызвала удивление и тревогу

Об этом пишет газета The New York Times в комментарии, напечатанном в пятницу под заглавием "Украинские ультранационалисты продемонстрировали неожидаемую силу на выборах", перевод которого приводит "Укринформ".

"Непредвиденно сильный результат "Свободы" на выборах 28 октября (соцопросы прогнозировали, что партия не преодолеет 5-процентного барьера, чтобы войти в парламент) вызвал тревогу, включая предостережение со стороне Израиля относительно роста антисемитизма и ксенофобии в Украине", - пишет автор публикации. В то же время он успокаивает читателей, опираясь на заявления лидера партии О. Тягнибока, что "Свобода" - не антисемитская, не ксенофобская и не антироссийская политическая сила, а "только единственная проукраинская партия".

Издание напоминает, что Олег Тягнибок уже имел депутатский значок, однако был лишен его своими коллегами из-за заявления о том, что во время Второй мировой войны украинцы "храбро боролись с москалями, немцами, жидами и "другой нечистью". "Через восемь лет Тягнибок готовился вернуться в парламент уже не как отдельный член широкой коалиции, которым он избирался тогда, а лидером "Свободы" - ультранационалистической партии правого крыла, которая будет контролировать 38 из 450 мест, или 8,5% национального законодательного органа", - подчеркивается в публикации.

В то же время, по мнению издания, все не так просто: Тягнибок только пытается продемонстрировать "сглаженный шарм", который помог "Свободе" получить поддержку в "своем традиционном оплоте" - на украиноязычном Западе. Тягнибок использовал недовольство населения экономическим застоем и разочарование людей властью.

Издание со ссылкой на комментарий "экспертов по экстремизму" указывает, что такой подход используют также другие лидеры ультраправых партий, которые вернулись к "менйстриму" во многих европейских странах, включая Венгрию, Польшу и Румынию.