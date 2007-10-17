Ющенко гарантировал права оппозиции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что гарантирует соблюдение всех прав оппозиции.

Об этом говорится в заявлении главы государства об официальных результатах досрочных выборов и формировании парламентской коалиции, текст которого передан УНИАН.

"Твердо гарантирую соблюдение всех прав оппозиции. Она будет иметь все возможности для полноценной работы и контроля за действиями власти. Этот принцип является нерушимым”, - заявил Президент.

Также В.ЮЩЕНКО отметил: “Хочу верить, что все члены парламента проявят мудрость и ответственность. Предостерегаю от попыток срыва деятельности Верховной Рады”.

Президент подчеркнул, что на выборах побежденных нет, нет разных частей Украины, нет деления между народом, вместо этого есть победа людей.

“Есть победа всех граждан Украины, есть моральная победа избирателей над предательством и коррупцией в парламенте”, - заявил он, добавив, что эти достижения – основа для нормальной работы власти, для развития государства, для реальных изменений в жизни.

“Мы идем вперед. Приглашаю парламентариев к работе”, - отметил В.ЮЩЕНКО.