Янукович: следующие досрочные выборы уничтожат экономику

Создание «одноцветной» коалиции на сегодняшний день невозможно, и новых парламентских выборов в Украине не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Какая будет коалиция – мы увидим на первом заседании Верховной Ради нового созыва. Поэтому сейчас я могу сказать лишь одно - заявления, которые сегодня звучат о том, что эта коалиция однозначно будет «одноцветной» – сегодня такое положение и такой расклад политических сил, что это сделать практически невозможно. Она не будет стабильной, а это означает, что государство будет жить в нестабильности», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что будут приложены все силы для того, чтобы объединить страну и чтобы жизнь стала стабильной, а власть работала эффективно. «Это главная цель», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

«Какая будет коалиция – жизнь покажет», - добавил премьер.

Говоря о возможности проведения новых внеочередных парламентских выборов, В.ЯНУКОВИЧ заявил: «Мы сделаем все, чтобы этого не допустить». «Я уверен, что такие выборы… Если сейчас досрочные выборы навредили экономике Украины и жизни людей, то следующие досрочные выборов – они уничтожат экономику», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.