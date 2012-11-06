Виктор Пилипишин даст брифинг по ситуации в избирательном округе №223 (отменено)

Виктор Пилипишин перенес пресс-конференцию на неопределенное время.

7 ноября в 10.30 в пресс-центре информационного агентства УНИАН состоится брифинг кандидата в народные депутаты Виктора Пилипишина, относительно ситуации, которая сложилась в избирательном округе № 223.

Во время брифинга кандидат прокомментирует последние события, которые происходили в округе, озвучит свою позицию и расскажет о своих дальнейших действиях. Телефон: 221-07-60