Виктор Пилипишин даст брифинг по ситуации в избирательном округе №223 (отменено)
15:26, 06 ноября 2012Политика
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Виктор Пилипишин перенес пресс-конференцию на неопределенное время.
7 ноября в 10.30 в пресс-центре информационного агентства УНИАН состоится брифинг кандидата в народные депутаты Виктора Пилипишина, относительно ситуации, которая сложилась в избирательном округе № 223.
Во время брифинга кандидат прокомментирует последние события, которые происходили в округе, озвучит свою позицию и расскажет о своих дальнейших действиях. Телефон: 221-07-60
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