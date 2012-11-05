Глава комитета ВР требует реакции на факты препятствования журналистам

Речь идет о комиссии в Винницкой, Черкасской, Киевской, Николаевской и других областях и в городе Киеве, о выяснении причин участия спецподразделений во время проведения заседаний окружных избирательных комиссий и о законности действий спецподразделений во время подсчета голосов, в том числе факту препятствования профессиональной деятельности журналистов телеканала ТВi. Об этом говорится в депутатских обращениях к генпрокурору Виктору Пшонке и министру МВД Виталия Захарченко, сообщает пресс-служба депутата.

Напомним, на директора телеканала ТВi, кандидата в народные депутаты Николая Княжицкого и съемочную группу канала корреспондента Любомира Ференца и оператора Александра Тупика напали представители милиции на винницком округе № 11.

«Выражаю обеспокоенность фактов препятствования профессиональной деятельности журналистов во время проведения заседаний окружных избирательных комиссий, где затягивается подсчет голосов избирателей», - отмечает Юрий Стець.