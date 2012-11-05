Хармс: ЕС должен занять четкую позицию по фальсификации выборов в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в ее комментарии.

“Все эти обвинения должны быть внимательно расследованы на основе международных демократических стандартов, а миссия ОБСЕ должна была бы обратить на них внимание в своем окончательном докладе”, - заявила евродепутат.

“Украинские граждане, которые вновь четко продемонстрировали свою преданность демократии, должны иметь международную поддержку”, - добавила Р.Хармс.

Депутат отметила, что процесс разоблачения фальсификаций на украинских выборах усиливает существующую обеспокоенность.

“На этом фоне, и на фоне угроз оппозиции бойкотировать новый парламент, ЕС должен занять четкую позицию”, - подчеркнула депутат, отметив, что представители специальной миссии Европарламента Александр Квасневский и Пэт Кокс должны рассмотреть вопросы избирательных фальсификаций в Украине, или отложить свой следующий визит в Киев, запланированный на 6-7 ноября.

Р.Хармс также отметила, что последние негативные сообщения из Украины от международных наблюдателей вызывают обеспокоенность относительно несбалансированности избирательных комиссий в интересах Партии регионов.