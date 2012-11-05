Суд рассматривает иск о признании недействительной победы Терехина

Окружной административный суд Киева рассматривает иск самовыдвиженца, кандидата в народные депутаты Татьяны Стрелец о признании недействительными двух итоговых протоколов окружной избирательной комиссии о результатах голосования в округе № 211, где победил кандидат от оппозиции Сергей Терехин.

Об этом сообщил кандидат юридических наук Анатолий Матвийчик, проинформировали УНИАН в пресс-службе кандидата в народные депутаты от Партии регионов Игоря Лысова.

"В настоящее время проводится рассмотрение. Суть подачи иска состоит в том, что вопреки нормам избирательного законодательства председатель ОИК, в нарушение всех норм, подписала два итоговых протокола, которые подписывать не имела права из-за того, что есть решение суда о пересчете голосов на 28 участках. В связи с тем, что эти протоколы составлены вопреки требованиям законодательства и Закона "О выборах народных депутатов", мы его обжалуем, признаем неправомерным и отменим как не являющийся действующим. Протоколы недействительны из-за того, что они составлены с нарушением законодательства", - сказал А.Матвийчук.

По его словам, любое решение должно приниматься окружной избирательной комиссией коллегиально, путем голосования.

"А здесь в протоколах 11 из 18 членов ОИК имеют особое мнение, то есть не согласны с решением. Они написали, что есть нарушения законодательства, они подписывают, но с решением не соглашаются", - прибавил юрист.

В пресс-службе И.Лысова напомнили, Киевский апелляционный административный суд оставил без удовлетворения все четыре апелляционные жалобы об отмене решения о пересчете голосов на 28 участках 211-го округа.

"Суд принял решение обязать ОИК принять решение о пересчете голосов на участках... Там их 28. Это решение Окружного административного суда города Киева. Всего было 4 апелляции, которые подавали Терехин, Одарченко, «Батькивщина» и ОИК. Но в результате Киевский апелляционный административный суд оставил без удовлетворения все 4 апелляционных представления", - сказал официальный наблюдатель кандидата в народные депутаты И.Лысова Андрей Орищин.

На выборах в столичном округе № 221 победил Терехин

*** Как сообщает сайт Центральной избирательной комиссии, по данным подсчета 100% протоколов, на парламентских выборах в столичном одномандатном округе № 221 победил кандидат от ВО «Батькивщина» Сергей Терехин, за которого проголосовали 30,40% избирателей.

На втором месте – выдвиженец Партии регионов И.Лысов, за него отдали голоса 26,51% избирателей.