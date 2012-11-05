Адвокат: Луценко проиграл суд колонии

Об этом Украинской правде сообщил адвокат Алексей Баганец.

"30 октября Окружной административный суд Черниговской области рассматривал наш иск. Нам отказано в удовлетворении иска. Мотивировочной части суд не зачитывал, а огласил только резолятивную часть", - сказал он.

Баганец подчеркнул, что защита обжалует это решение.

"Мы понимаем судебную систему. Поэтому чем больше они будут принимать таких судебных решений, нам лучше будет доказывать Европейскому суду, что преследование Луценко - это не уголовное преступление, а заключение исключительно по политическим мотивам", - сказал Баганец.