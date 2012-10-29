Луценко в колонии изолировали от заключенных
06:07, 29 октября 2012Политика
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Бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко в Менской исправительной колонии изолировали от других заключенных.
Об этом в эфире Радио Свобода заявила его жена, кандидат в народные депутаты Ирина Луценко.
По ее словам, в камере вместе с экс-министром находятся четверо осужденных милиционеров, но Ю.Луценко водят отдельно, под конвоем, избегая любого его влияния на других осужденных. Именно из-за этого, по словам И.Луценко, ее муж проголосовал в колонии первым. Остальные осужденные голосовали отдельно от него, прибавила она.
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