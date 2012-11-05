Милиция обещает не трогать митингующих под ЦИК, если не будет провокаций

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве.

"Судоисполнители предупредили собравшихся о незаконности проведения акции, сотрудники милиции обеспечивают охрану общественного порядка", - сказали в ОСО.

По информации милиции, возле ЦИК находится несколько сотен митингующих.

В главке подчеркнули, что никаких действий по отношению к митингующим сотрудники милиции предпринимать не собираются, если не будет никаких провокационных действий.

"Пусть находятся, но если будут провокации, тогда мы будем вмешиваться", - сказали в столичной милиции.

Как сообщал УНИАН, 28 октября Окружной административный суд Киева запретил проведение каких-либо массовых мероприятий, кроме государственных, до 12 ноября.