Под ЦИК уже пришла тысяча митингующих (добавлены фото)
10:09, 05 ноября 2012Политика
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Возле ЦИК сторонники оппозиции собираются на митинг против фальсификаций результатов парламентских выборов.
В Киеве возле здания Центральной избирательной комиссии Украины на митинг против фальсификаций результатов парламентских выборов собираются сторонники оппозиции.
Акция. ЦВК
Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 10.00 к зданию ЦИК уже пришли около тысячи митингующих, которые, в частности, держат в руках флаги ВО «Свобода», ВО «Батькивщина» и партии «Удар Виталия Кличко».
Акция. ЦВК
Также на площади возле Центризбиркома присутствуют несколько десятков сотрудников милиции, в том числе бойцы спецподразделения «Беркут».
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