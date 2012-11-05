Под ЦИК уже пришла тысяча митингующих (добавлены фото)

В Киеве возле здания Центральной избирательной комиссии Украины на митинг против фальсификаций результатов парламентских выборов собираются сторонники оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 10.00 к зданию ЦИК уже пришли около тысячи митингующих, которые, в частности, держат в руках флаги ВО «Свобода», ВО «Батькивщина» и партии «Удар Виталия Кличко».

Также на площади возле Центризбиркома присутствуют несколько десятков сотрудников милиции, в том числе бойцы спецподразделения «Беркут».