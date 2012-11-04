ВО «Свобода» заявляет, что не получала обращений о обнулении списков

ВО «Свобода» пока не получала никаких обращений от Объединенной оппозиции относительно «обнуления» избирательных списков.

Об этом УНИАН сообщил кандидат в народные депутаты, руководитель пресс-службы «Свободы», Юрий Сиротюк.

Комментируя информацию относительно предложения одного из лидеров Объединенной оппозиции Анатолия Гриценко о «обнулении» списков в знак протеста против фальсификаций, Ю.Сиротюк сказал: «К нам пока что не было никакого официального обращения от руководства «батькивщины».

По его словам, юридическая служба партии также должна изучить все возможные последствия подобного решения.

«Свобода» является наиболее решительной и радикальной оппозиционной силой. Если будет принято такое решение, мы одними из первых его выполним. Вопрос больше к нашим союзникам, насколько серьезным является их заявление и насколько он согласован между всеми партнерами», - отметил «свободовец».

Он подчеркнул, что более конкретнее об этом можно будет говорить после завтрашней акции оппозиции, в которой планируют принять участие лидеры как Объединенной оппозиции, так и «Свободы».