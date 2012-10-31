Журналисты, пострадавшие в окружкоме от слезоточивого газа, подали заявления в милицию

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в столичном главке милиции, отметив, что заявления написали двое фотокорреспондентов, один из которых работает в газете "Левый берег", второй - в интернет-издании "Форум".

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Как сообщал УНИАН, «Свобода» заявила, что на итоговое заседание ОИК № 215 ворвались несколько десятков неизвестных лиц спортивного сложения с удостоверениями журналистов. После столкновений неизвестные пустили в помещение слезоточивый газ.