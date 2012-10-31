Окружкомы продолжат сдаваться ЦИК завтра с 11.00
20:44, 31 октября 2012Политика
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Центральная избирательная комиссия завтра в 11.00 возобновит прием бумажных протоколов окружных избирательных комиссий (ОИК) по итогам голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября.
ЦИК объявляет перерыв у приема протоколов до завтра
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ЦИК Владимир Шаповал сегодня на заседании.
«ЦИК объявляет перерыв у приема протоколов до завтра, 11.00», - сказал В.Шаповал.
Как сообщал УНИАН, на данный момент ЦИК принял к обработке протоколы 27 ОИК по итогам голосования на выборах 28 октября. Во время приема избирательных документов на заседании ЦИК объявляются результаты выборов в общегосударственном многомандатном и одномандатных округах.
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