Окружкомы продолжат сдаваться ЦИК завтра с 11.00

20:44, 31 октября 2012
Политика
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Центральная избирательная комиссия завтра в 11.00 возобновит прием бумажных протоколов окружных избирательных комиссий (ОИК) по итогам голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября.

Шаповал

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ЦИК Владимир Шаповал сегодня на заседании.
«ЦИК объявляет перерыв у приема протоколов до завтра, 11.00», - сказал В.Шаповал.

Как сообщал УНИАН, на данный момент ЦИК принял к обработке протоколы 27 ОИК по итогам голосования на выборах 28 октября. Во время приема избирательных документов на заседании ЦИК объявляются результаты выборов в общегосударственном многомандатном и одномандатных округах.

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